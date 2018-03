jpvb – Diskurs: Das neue Debattenformat

Am 16. März startet das neue Diskussionsformat vom Jugendpresseverband! Beim jpvb – Diskurs triffst Du Experten, diskutierst mit ihnen zu einem aktuell Medienthema und vernetzt dich mit anderen Interessierten. Start der Reihe bildet der Besuch von Hans-Jörg Vehlewald, dem Chefreporter „Politik“ der BILD-Zeitung. Er wird zum Thema „Sensations- vs. Nachrichtenjournalismus – wie BILD die Medienlandschaft in Deutschland formt(e).“ mit Dir diskutieren.

Weitere Infos zur Veranstaltung findest du bald auf unserer Facebookseite – dort werden neben einem Trailer auch Ort und genaue Zeit bekanntgegeben. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen und mit Dir zu diskutieren!