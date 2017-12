Es ist wieder ein Jahr vergangen und die Mitgliederversammlung des Jugendpresseverbands Brandenburg steht an. Wir laden daher recht herzlich zu unser Mitgliederversammlung am 29.12.2017 um 14:00 Uhr in das Hauses der Jugend Potsdam, Schulstraße 9, 14482 Potsdam ein. Der genaue Raum wird vor Ort ausgeschildert.

Die vorläufige Tagesordnung lautet:

Konstituierung Eröffnung und Begrüßung Feststellung der Beschlussfähigkeit Wahl der Versammlungsleitung und des Protokollanten Festlegung der Tagesordnung Berichte Bericht des Vorstands Bericht des Finanzreferenten Bericht der Kassenprüfer Wahlen / Entlastung Entlastung des Vorstands Wahl des Vorstands 2018 Wahl der Kassenprüfer 2018 Anträge Anträge Ausblick Ausblick 2018 Haushaltsplan 2018 Sonstiges

Bitte denkt auch daran den Mitgliedsbeitrag für 2018 zu überweisen (Kontoverbindung s. unten). Leider ist auch noch nicht von allen der Betrag für 2017 bei uns eingegangen. Euer Mitgliedsbeitrag sichert unsere unabhängige Arbeit.